Lichaam 'onder verdachte omstandigheden' gevonden in kanaal bij Orvelte

De politie heeft vandaag een overleden persoon gevonden in het Oranjekanaal bij Orvelte. "Deze persoon is onder verdachte omstandigheden aangetroffen", meldt de politie.

Rond 14.00 uur vanmiddag werd er melding gemaakt van een koffer in het water bij Orvelte. De politie kwam ter plaatse en trof de overleden persoon aan. Er is een onderzoek gestart naar de doodsoorzaak. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niks bekend gemaakt.