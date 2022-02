Onbegrip over gunning paviljoen Baggelhuizerplas aan 'buitenstaanders'

Vorig jaar zomer begon Assen een zoektocht naar partijen die bij de recreatieplas een horecapaviljoen durfden neer te zetten. Het tijdelijke paviljoen, dat er al jaren stond, was inmiddels in brand gestoken en deels afgebrand.

Belangrijkste eisen van het nieuwe, permanente paviljoen: duurzaam gebouwd en passend bij de natuurlijke omgeving, en horeca het hele jaar open, maar geen muziek tot in de late uurtjes. "De rust moet bewaard blijven, om overlast in de omgeving te voorkomen", zei Assen in het pakket van eisen.

Vrijdag werd bekend dat Assen kiest voor projectontwikkelaar Evertsen Bouw uit Zwolle, dat op zijn beurt samenwerkt met de Friese horecaondernemer Erik de Haan. Beide partijen realiseerden in 2020 al een paviljoen in Emmeloord. Zowel gebouw als het horecaconcept voldoen volgens de gemeente aan alle vereiste voorwaarden, en dat van Baggel Beach niet.

Baggel Beach komt uit de koker van zorgorganisatie Phusis en De Grietmanswijk BV, de facilitaire dochter van de zorgclub. Phusis begeleidt mensen met gedragsproblemen, een deel van hen werkt in de horeca. Zo regelt Phusis ook de horeca in het duurzaamheidscentrum in het Asserbos, en in de theekoepel in de Gouverneurstuin. Verder hebben ze een restaurant in de Haven van Kloosterveen.