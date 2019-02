Drents duo laat bevingen van binnen beleven

Hoe beleven gedupeerde bewoners van het Groningse aardbevingsgebied de gevolgen van de gaswinning. Wat doet het met hen persoonlijk? En wat beweegt de betrokken bestuurder, politicus, journalist of hoogleraar. Het Drentse duo Sake Elzinga en Rienk Kamer brengt dat in beeld en geluid tot uiting met de expositie De Bevingen van Binnen.

Je komt oog in oog met alle 21 te staan en maakt zo echt contact Rienk Kamer

Morgenmiddag zijn Elzinga en Kamer te gast in het radioprogramma Cassata van RTV Drenthe.Fotograaf Sake Elzinga uit Assen en journalist Rienk Kamer uit Rolde maakten samen 21 foto- en audioportretten van gedupeerden, bestuurders, directeuren en deskundigen, die allemaal op een of andere manier bij de bevingen betrokken zijn. Of ze zijn bewoner van huizen met scheuren, met alle gevolgen van dien. Of ze zijn als directeur of bestuurder beroepsmatig betrokken bij de gevolgen van de aardbevingen. Centrale vraag voor alle 21 was: 'Wat heeft de problematiek rond de gaswinning met jou gedaan?'.Elzinga maakte indringende close-ups van gezichten in zwart-wit, waarbij alleen de ogen scherp zijn. "Je komt als het ware met alle 21 betrokkenen oog in oog met ze te staan. Alsof je bij ze naar binnen kijkt, en ondertussen luister je via het audiofragment naar hun verhaal", vertelt Rienk Kamer. "Dat is toch wel een unieke manier van echt contact." Kamer is verantwoordelijk voor de interviews, waaruit in een paar minuten blijkt hoezeer het leven van sommigen al jaren beheerst wordt door de bevingen.Uit de verhalen blijkt angst, frustratie, zorgen, onmacht, maar ook hoop voor de toekomst en vertrouwen in betere tijden. Bijzonder is de bijdrage van NAM-directeur aardbevingen Thijs Jurgens, die het boetekleed aantrekt, en vindt dat de NAM er alles aan moet doen om de boel te herstellen en het vertrouwen terug te winnen.Enkele van de 21 geportretteerden zijn Hans Alders, oud-Nationaal Coördinator Groningen, Annemarie Heite als voorvechtster van de gedupeerden, Jan Holtman uit Wildervank als actievoerder en hongerstaker, cabaretier Freek de Jonge, PvdA-kamerlid Henk Nijboer, Commissaris van de Koning René Paas, en oud-burgemeester Albert Roodenboog van Loppersum.Vanmiddag is de tentoonstelling door alle 21 geportretteerden officieel geopend, maar vanaf maandag is de expositie te zien voor publiek. De Bevingen van Binnen is tot en met 15 maart te zien in het atrium van het provinciehuis van Groningen.