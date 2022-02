Staatssecretaris wil dat NAM haast maakt met onderzoek naar afvalwaterinjectie in Drentse bodem

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) mag voorlopig afvalwater van de oliewinning in Schoonebeek blijven dumpen in lege gasvelden in Twente. Wel wil staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) dat er haast wordt gemaakt met alternatieven, zoals het lokaal opslaan van afvalwater in de Drentse bodem.

De Tweede Kamer had het kabinet gevraagd de lozingen direct op te schorten maar staatssecretaris Vijlbrief ziet daarvoor geen rechtsgrond. De bewindsman dringt er wel bij de NAM op aan dat die snel werk maakt van alternatieven. Daarbij is hij met name gecharmeerd van een scenario waarin het afvalwater lokaal wordt opgeslagen, maar pas nadat het is gezuiverd. Er zijn inmiddels technieken beschikbaar waarmee dat energie- en kosteneffectief kan, schrijft hij aan de Kamer.

Afvalwater

De NAM pompt al jaren afvalwater dat vrijkomt bij de oliewinning Schoonebeek via pijpleidingen in lege gasvelden in Twente. Omwonenden vrezen dat zij risico lopen op verzakkingen, aardbevingen en vervuiling van de bodem en het grondwater.

Het oliebedrijf kondigde vorige maand zelf aan dat het met deze praktijk wil stoppen. Het wil het afvalwater in de ondergrond blijven opslaan, maar dan in de buurt waar de oliewinning zelf plaatsvindt. Daarover moeten evenwel nog afspraken worden gemaakt met de lokale autoriteiten .