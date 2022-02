Een op de vijf huizenbezitters kan de verduurzaming van zijn huis niet betalen. Het spaargeld is niet toereikend en extra lenen zit er voor deze groep ook niet meer in.

Het gaat met name om de huiseigenaren die het hardst worden geraakt door de hoge energieprijzen: mensen met een relatief laag inkomen en een slecht geïsoleerd huis. Dat blijkt volgens Trouw uit een gedetailleerde analyse door De Nederlandsche Bank (DNB) van 4,3 miljoen huizenbezitters.

Nederland staat een forse verduurzaming van woningen te wachten, en de kosten daarvan komen vooral op het bord van de huiseigenaren. Zij die dat nog niet gedaan hebben, moeten investeren in extra isolatie en warmtepompen om van het gas af te komen. Het kabinet wil voor 2030 1,5 miljoen huizen van het gas af krijgen.

Heb jij genoeg geld of kun je geld lenen om je huis te verduurzamen? Of is aan het eind van de maand de portemonnee leeg, mede door de hoge energiekosten?