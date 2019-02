Deel dit artikel:













Duizenden doppen bij depot in Donderen Bij de familie Hartlief is een depot voor alle doppen (foto: RTV Drenthe)

Doppen inzamelen om geld op te halen voor een goed doel. Dat gaat in het Noorden zo goed, dat er in de gemeente Noordenveld een speciaal inzamelingspunt is geopend. Daarna worden alle doppen naar het terrein van de familie Hartlief in Donderen gebracht.

"Dit depot is voor Drenthe, Groningen, Friesland en de kop van Overijssel", vertelt Martha Hartlief. "We hebben ongeveer 370 inzameladressen. We hebben ons terrein beschikbaar gesteld voor dopjesactie. Ook doen we het transport van de doppen." De doppen worden verkocht en worden gebruikt om onder meer skateboards te maken.



Geld voor geleidehonden

Met de inzamelingsactie wordt geld opgehaald voor KNGF Geleidehonden. "Vorig jaar december konden we KNGF verblijden met 15.000 euro", zegt vrijwilliger Bert de Haan. "Van de opbrengst van die plastic doppen kunnen ze nieuwe hondjes opleiden en maken we blinden en slechtzienden blij." Van die 15.000 euro kunnen drie honden worden opgeleid. "Dit jaar gaan we voor vier", aldus een strijdbare Martha Hartlief.



Blinden en slechtzienden zijn blij met de actie. Elisabeth Smelik kreeg haar vrijheid terug met een geleidehond. "Zij maakt het dat ik nu overal naartoe kan. Je hele leven wordt er fijner van", legt ze uit. "Ik heb meer sociale contacten. Mijn leven is kwalitatief beter geworden."