Uitgebrande auto gevonden bij Erm Bij Erm werd deze auto gevonden (foto: Van Oost Media)

Op de Broeklanden bij Erm is vanochtend vroeg een uitgebrande auto gevonden. Volgens de politie werd er rond 8.30 uur een melding gedaan. De auto was toen al helemaal uitgebrand.

"Degene die de melding bij ons deed, gaf ook aan dat ze verder niets had gezien", laat een politiewoordvoerder weten. "We gaan nu achterhalen wie de eigenaar van deze auto is."



Wat de oorzaak van de brand is, is nog niet bekend. De politie doet verder onderzoek.