Motorhelden met TT Walk of Legends in straten van Assen vereeuwigd

Komende donderdag tekent de Stichting een overeenkomst voor de TT Legends Walk of Fame met wethouder Mirjam Pauwels van Assen. Dan wordt ook de eerste tegel gepresenteerd. Dat is die van de eerste winnaar van de TT in 1925, Piet van Wijngaarden die op zijn Norton de 500cc-race won. Ook in 1926 ging hij als eerste over de finish. In het eerste jaar reed de TT het rondje Rolde - Borger - Schoonloo - Grolloo - Rolde. Vanaf 1926 ging de TT jarenlang over het stratencircuit in Assen en Hooghalen. Sinds 1955 worden de races alleen verreden op het circuit in Assen (dat in de jaren daarna nog wel de nodige aanpassingen kreeg).