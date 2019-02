Deel dit artikel:













Beugels ruilt HSG Bad Wildungen Vipers in Mariël Beugels sluit in de zomer aan bij SG 09 Kirchhof (foto: Handbal Academie)

HANDBAL - Mariël Beugels uit Benneveld gaat Bundesliga-club HSG Bad Wildungen Vipers aan het eind van het seizoen verlaten. De 21-jarige spelmaakster verkast naar SG 09 Kirchhof.

Geschreven door Stijn Steenhuis

Bij HSG Bad Wildungen Vipers, dat acteert op het hoogste niveau in Duitsland, heeft Beugels te weinig uitzicht op speeltijd. In goed overleg mocht de oud-speelster van E&O uitkijken naar een nieuwe club.



Zevende plaats

In de zomer sluit Beugels aan bij SG 09 Kirchhof. De club uit Midden-Duitsland speelt sinds dit seizoen in de tweede Bundesliga. Na zeventien duels staat de promovendus op een keurige zevende plaats.



2016

In 2016 verliet Beugels E&O. Na een half seizoen bij VOC maakte ze als 18-jarige de gewaagde overstap na de Bundesliga.