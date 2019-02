Oorzaak ongeluk Nieuw-Dordrecht blijft onduidelijk

Het blijft onduidelijk hoe het kon dat een auto vorig weekend een groot gat boorde in een huis in Nieuw-Dordrecht. Dat laat de politie weten.

"Er is onderzoek gedaan, maar het is onbekend gebleven waardoor de auto van de weg raakte", zegt een woordvoerder. "De auto raakte in de slip, reed daarna over het gras en botste tegen de woning aan. Alles is bekeken en uitgemeten, maar we hebben de oorzaak niet vast kunnen stellen."Volgens de politie was de bestuurder van de auto een 24-jarige man uit Emmen. Het was al bekend dat de man niet onder invloed was.Afgelopen zondag raakte het huis aan de Bladderswijk Oostzijde zwaar beschadigd. De auto boorde toen een gat in het huis en tikte nog de box van een baby aan. Wonder boven wonder raakte niemand gewond.