Jonge voetballers uit Assen willen naar internationaal toernooi Het jongens onder negen 1 team van Achilles 1894 in Assen wil meedoen aan een internationaal toernooi (foto: Jeroen Willems / RTV Drenthe)

Ze moeten er nog even voor sparen. Het JO9-1-team van Achilles 1894 in Assen wil meedoen aan een internationaal toernooi. Samen hebben ze acties bedacht om de deelname te kunnen betalen. "Flessen inzamelen, lootjes verkopen. We zijn volgens mij goed op weg."

Daniel van de Vlag is trainer van het F1-team. "Nou, ja. Tegenwoordig heet het JO9-1." Zelf speelde Van de Vlag ooit ook bij de F'jes. Tegenwoordig traint hij het team. "Voor de najaarscompetitie speelden ze in de tweede klasse. Dat ging redelijk makkelijk. Ze wonnen eigenlijk alles. Ze zijn aardig aan elkaar gewaagd."



Aardig op weg

Voor de kinderen kost de deelname 900 euro. Ze zijn al aardig op weg om het geld bij elkaar te krijgen. Ze zijn nog een paar honderd euro verwijderd van deelname aan het toernooi. Op school hebben de jongens de acties gepromoot.



Oefenen

"Het is nog wel een poosje trainen", zegt Rik Bevers. De jongens weten nog niet of ze al klaar zijn om het tegen internationale tegenstanders op te nemen. "Nog niet", denkt Niek Bolding. Trainer Van de Vlag is het daar niet mee eens. Hij heeft wel vertrouwen in het team. "Wie weet winnen ze zelfs een keer. Dat zou mooi zijn."