Weer asbest gevonden bij station in Delfzijl Gisteren werd een pamflet gevonden bij het stationsgebied (foto: ProNews)

Bij het station in Delfzijl is vanochtend opnieuw asbest gevonden. Een gespecialiseerd bedrijf, dat al bezig was met het opruimen van de asbest die gisteren werd gevonden, ontfermt zich vandaag ook over de nieuwe vondst.