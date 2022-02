Veiligheidsregio Drenthe waarschuwt voor 'sluipmoordenaar' koolmonoxide

De veiligheidsregio's benadrukken het belang van koolmonoxidemelders in huis. Volgens onderzoek blijkt dat 25 procent van de huishoudens in Nederland zo'n melder in huis heeft. "Je hangt zo'n melder altijd hoog in de ruimte. Ongeveer één tot drie meter van de het verbrandingstoestel. Dan zal het alarm detecteren wanneer koolmonoxide vrijkomt", legt Seidel uit.

Vanaf 1 juli is een rookmelder in huis verplicht. Als het aan de brandweer in Nederland ligt komt er daarnaast ook een verplichting voor een CO-melder. Ook benadrukken de veiligheidsregio's in de nieuwe campagne het belang van goed ventileren en het regelmatig controleren en onderhouden van verwarmingsinstallaties.

Ziekenhuis

Voor Zwiggelaar en haar gezin loopt alles uiteindelijk goed af. Nadat haar familie de hulpdiensten inschakelt, zijn die snel ter plaatse. De zwangere Hoogeveense wordt onderweg naar het ziekenhuis in de ambulance aan het zuurstof gelegd. Ook haar vriend en dochter worden geholpen.

De baby in haar buik kent nog wel een moeilijke start, maar is nu kerngezond. Net als de rest van het gezin. Wel is de familie na het incident verhuisd, het voelde niet meer fijn om in het oude huis te wonen. En in de nieuwe woning hangen drie koolmonoxidemelders.