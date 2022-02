Omwonenden Oranjekanaal: 'Het leek een drugsdumping'

Omwonenden van de Orvelterbrug hebben zondagochtend al melding gemaakt van een koffer in het water van het Oranjekanaal. Gisteravond werd bekend dat daar een lijk is gevonden.

Volgens verhalen in de buurt is de koffer op zaterdag in het water gedumpt aan de Zuidzijde - de stille kant. De volgende ochtend hebben buurtbewoners het waterschap ingelicht, dat later de politie waarschuwde. Volgens een omwonende leek het in eerste instantie om een drugsdumping te gaan.