Cassata #22: Hoe moet het verder met de zorg in Drenthe en Drents duo laat aardbevingen van binnen beleven

De ziekenhuiszorg in Drenthe wordt verder geconcentreerd. Afgelopen maandag werd, na maanden broeden, een plan gepresenteerd door het zogeheten kernteam. Daarin zitten onder meer afvaardigingen van ziekenhuizen en Huisartsenzorg Drenthe. Twee leden van dit kernteam schuiven aan. Verder praten we met Rienk Kamer en Sake Elzinga over hun multimediale expositie over Groningse aardbevingen. Tafelgast is Anry Kleine Deters, lijsttrekker voor D66 bij de komende Statenverkiezingen.

1.53 - Anry Kleine Deters is namens D66 lijsttrekker tijdens de komende Provinciale Statenverkiezingen. Ze vertelt over haar leven als politica.6.28 - Er ligt een plan klaar voor de regionale ziekenhuiszorg. Onder meer Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen en het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal moeten inleveren. Alexander Sluijmer, gynaecoloog in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen en Ron Wissink van Huisartsenzorg Drenthe zaten in het kernteam dat hierover meepraatte. Zij vertellen meer over dit plan.28.55 - Tafelgast Anry Kleine Deters vertelt over het verkiezingsprogramma van D66.34.00 - Journalist Rienk Kamer uit Rolde en fotograaf Sake Elzinga uit Assen hebben een multimediale expositie gemaakt over aardbevingen in Groningen. Ze hebben met 21 betrokkenen gesproken en laten die verhalen in beeld en geluid zien.45.39 -met D66-lijsttrekker Anry Kleine Deters. Ze krijgt een reeks stellingen, onder meer over de Formule 1 en de verdubbeling van de N34.55.31 - In het Radioforum behandelen PvdA Drenthe-voorzitter Jacob Bruintjes, VVD-Statenfractievoorzitter Willemien Meeuwissen en D66-lijsttrekker Anry Kleine Deters allerlei actuele zaken.Margriet BenakGenoten van Cassata? Abonneer je ook op onze podcast Drenthe Toen over de geschiedenis van Drenthe en op de Sportcast , onze podcast over de (amateur)sport in Drenthe.