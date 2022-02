Eis: cel voor man die geslachtsdeel laat zien in zwembad Assen

"Onfatsoenlijk en aanstootgevend gedrag." Zo omschreef de officier van justitie wat een man uit Eenrum zou hebben gedaan in zwembad De Bonte Wever. Voor de ogen van twee 12-jarige meisjes liet hij tot drie keer toe zijn geslachtsdeel zien. De Groninger houdt vol dat hij onschuldig is.

De officier van justitie eiste vanochtend bij de rechtbank in Assen negen dagen cel, waarvan zeven voorwaardelijk tegen de 65-jarige man. Ze kon naar eigen zeggen nog amper een straf eisen, omdat de zaak al drie jaar oud is en de man in de tussentijd al voor een andere zaak is veroordeeld. Ook dat ging om potloodventen in zwembad De Bonte Wever.

Onder water

De meisjes van 12 gingen op 6 januari 2018 samen zwemmen toen ze opeens een man zagen die opvallend lang naar ze keek. Ze zwommen met duikbrillen en zagen onder water hoe de man zijn geslachtsdeel liet zien. Toen ze in een ander bad gingen zwemmen, kwam hij daar ook en gebeurde het opnieuw. Op het moment dat ze badpersoneel gingen waarschuwen, bleek de man verdwenen.



Begin maart dat jaar gingen de meisjes opnieuw zwemmen en was de potloodventer er weer. Ook toen spraken ze een badjuf aan en bleek dat hij weg was toen het personeel ging zoeken. Medewerkers keken de camerabeelden van die dag terug en bewaarden die.



Op 25 oktober dat jaar meldde opnieuw iemand dat er een man was die zijn geslachtsdeel liet zien. Dit bleek de man uit Eenrum te zijn. Hij werd opgepakt en ook herkend op de beelden van 2 maart.

Eerdere zaak

Justitie handelde de zaak van 25 oktober, met een ander slachtoffer, eerder af. Daarvoor is de man in 2019 al veroordeeld en vorig jaar juni in hoger beroep gegaan. Het hof in Leeuwarden heeft hem toen tot twee weken voorwaardelijke celstraf en tachtig uur werkstraf opgelegd. De man ontkent ook dat misdrijf en is in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. Dat loopt nog.



De zaak van 6 januari 2018 stond pas vorig jaar op de rol van de politierechter in Assen. Die verwees hem door naar de meervoudige kamer, omdat ze vond dat er beter drie rechters naar konden kijken. Waarom justitie er niet voor heeft gekozen de man in één keer voor de rechter te brengen voor beide voorvallen in De Bonte Wever, legde de officier tijdens de rechtszaak niet uit.

Zwembroeken uit de tas