Enige plan voor horecapaviljoen Rietplas haalt eindstreep niet

De gemeente Emmen deed in 2020 een oproep aan ondernemers voor horeca bij de waterplas tussen de wijken Rietlanden en Parc Sandur. Vanwege corona werd besloten de zoektocht voorlopig uit te stellen. In september ondernam de gemeente een tweede poging en dat leverde welgeteld een plan op.

Met dit initiatief gaat de gemeente niet verder vanwege ontbrekende informatie, laat een woordvoerder van de gemeente weten. "Het ingediende voorstel was niet volledig. We hebben de initiatiefnemer gevraagd naar de ontbrekende stukken. Deze kregen we niet binnen de daarvoor gestelde termijn. Daarom hebben we besloten om hier niet mee verder te gaan."