Supermaan schijnt dinsdag boven Drenthe De supermaan is dinsdag waarschijnlijk goed te zien (foto: ANP / Koen van Weel)

Als je een beetje mazzel hebt, kun je dinsdagavond een supermaan zien. Een supermaan is een maan die er groter uitziet dan normaal.

Doordat de maan niet in een perfecte cirkel rond de aarde draait, staat hij soms dichter bij en soms verder weg van ons dan we gewend zijn. Aanstaande dinsdag staat de maan zo'n 27.000 kilometer dichterbij dan gemiddeld en dus lijkt het hemellichaam extra groot.



Etenstijd

Wie de supermaan wil zien, moet wellicht wat vroeger of later aan het avondeten beginnen. "De supermaan komt om 17.38 uur op in het noordoosten", vertelt weerman Roland van der Zwaag. "De zon gaat in Drenthe onder om 17.52 uur. Hoe later het wordt, hoe feller het maanlicht is."



Wel moeten supermaankijkers niet te lang wachten. Hoe hoger de maan komt, hoe verder hij weer van de aarde af staat en dus kleiner lijkt.



Wolken, maar te zien

Het weer lijkt in ieder geval wat mee te gaan werken. "Overdag zijn er wolkenvelden met af en toe opklaringen. Tegen de avond worden de opklaringen wat breder. De maan wordt soms even gehinderd, maar is zeker te zien", zegt onze weerman.



Dinsdag is voorlopig de laatste kans om een supermaan te zien. De volgende wordt pas op 5 november 2025 boven Drenthe verwacht.