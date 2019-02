Op zoek naar sporen van de wolvenroedel in Meppen

Hans Hasper uit Assen volgt al enige tijd de roedel in Meppen. Dat doet hij vooral door op zoek te gaan naar sporen, want de wolven zelf zie je niet veel.

"Ze zijn ontzettend schuw, je ziet ze bijna nooit. Daarom kost het veel tijd om een goed beeld te krijgen van de roedel", legt de Assenaar uit.De sporen die Hasper onderzoekt zijn onder andere pootafdrukken en wolvendrollen, die op een kaart worden genoteerd. "Je moet hier veel zijn, vooral als er sneeuw ligt. Toen het de afgelopen tijd sneeuwde zijn we dan ook direct in de auto gestapt om te kijken."Maar er wordt ook geprobeerd om de dieren zelf te zien. "We hangen overal camera's op en die vertellen ook heel veel. Hoe groot is de roedel, waar lopen ze en hoe vaak gebruiken ze bepaalde paden", legt Hasper uit.Het onderzoek heeft al de nodige kennis opgeleverd. Zo weten ze nu zeker dat er nog van de acht inmiddels nog zeven in de roedel zitten. Een tijdje terug is er een teef doodgereden."Waarschijnlijk is de vrouwelijke wolf dood, de moeder van de groep. Of ze op dit moment nog alle zeven samen zijn, weten we niet. In deze periode splitsen ze zich ook wel eens op", zegt de Assenaar.