Locadia met Brighton geplaatst voor kwartfinale Engelse bekertoernooi Jurgen Locadia (hier tegen Mancester United) maakte een beslissende treffer voor Brighton in de FA-cup (foto: EPA/NIGEL RODDIS)

VOETBAL - Jürgen Locadia heeft met zijn club Brighton & Hove Albion de kwartfinales van het Engelse bekertoernooi, de FA Cup, behaald. De oud-inwoner van Emmen was met een treffer belangrijk in de 2-1 zege op Derby County van trainer Frank Lampard.

De doelpunten voor Brighton vielen allebei in de eerste helft, met Anthony Knockeart die na een half uur de score opende. Vlak voor rust stond Locadia op de goede plek na een schot van zijn teamgenoot Yves Bissouma, die op de paal eindigde. In de rebound kon Locadia de bal eenvoudig binnen tikken.



Na rust kwam Derby County door een doelpunt van zevenvoudig FA-Cup winnaar Asley Cole enigszins terug in de wedstrijd, maar het slotoffensief kwam te laat.