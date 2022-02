Jan Bols geniet van 'gouden' Kjeld Nuis: 'Wat een strijd'

Volgens Bols is de schaatssport in elk opzicht ontwikkeld. "Kijk bijvoorbeeld naar de kleding", begint hij. "Wij hadden vroeger drie delen: een maillot, een shirt en een muts. Later bestond een pak uit één stuk, maar nog zonder capuchon. Met de jaren werd het steeds beter." Aan de pakken van de Nederlandse schaatsers zit overigens al jaren een Drents tintje. Bert van der Tuuk uit Assen maakt namelijk de pakken. "Ik vind dat echt super", stelt Bols.

Maar er zijn meer ontwikkelingen. "Later kreeg je bijvoorbeeld de klapschaatsen. Bovendien werd het ijs beter en rijd je tegenwoordig in betere omstandigheden." En dat is een understatement. De plekken waar men tegenwoordig traint en wedstrijden rijdt, kun je gerust schaatstempels noemen. Overdekte hallen waren er vroeger nog niet. "Toen kon het sneeuwen, of had je veel last van wind en regen. Dat is gewoon niet te vergelijken. Natuurlijk reden we wel nieuwe persoonlijke records. Je ging wel sneller, maar totaal anders dan nu."