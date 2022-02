Reizende inbreker uit Litouwen moet 3,5 jaar zitten

Voor zes woninginbraken, twee autodiefstallen, heling en zes keer tanken zonder te betalen, is een man uit Litouwen veroordeeld tot 3,5 jaar gevangenisstraf. De man brak onder andere in bij twee huizen in dezelfde straat in Norg, in Oosterwolde, Langedijk en in Geesteren.

In Norg en het Friese Langedijk stal hij ook autosleutels en in totaal twee auto's. Met de auto's tankte hij zonder te betalen in Drenthe, Overijssel en in Noord-Brabant. Dat alles gebeurde in juni en juli vorig jaar.

Per toeval werd de man (35) bij een verkeerscontrole in Rotterdam toen bleek dat het Duitse kenteken dat op zijn auto zat, gestolen was. Uit verder onderzoek bleek al snel dat hij in de auto reed die in de nacht van 12 op 13 juli gestolen was in Norg.

Waslijst aan misdrijven

Na uitgebreid politieonderzoek verdacht het Openbaar Ministerie hem uiteindelijk van twee inbraken in het Drentse dorp, twee in Friesland, één in Geesteren (Ov.) en één het Zeeuwse Oudelande. Daarnaast moest hij zich dus voor de rechter verantwoorden voor de brandstof- en de autodiefstallen. Bij de inbraken maakte hij behalve de twee auto's onder meer sieraden, tablets, geld, een gevulde kinderspaarpot en de katalysator van een auto buit.

Na zijn arrestatie wilde de man niet meewerken aan het politieonderzoek. Over het waarom van de inbraken heeft de man niet verklaard. Tijdens verhoren deed hij niet veel meer dan schelden en zijn tolk beledigen.

'Regelrechte strooptocht'

De rechtbank ziet de misdrijven als "een regelrechte strooptocht". De man pleegde de inbraken terwijl de slachtoffers lagen te slapen. Vaak kwam bij via een klein raampje binnen door wat schroefjes van de raamconstructie los te draaien. "Hij heeft de slachtoffers ernstig benadeeld en inbreuk gemaakt op hun veilige woonomgeving", aldus de rechtbank. De straf is gelijk aan de eis van het OM.