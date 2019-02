Deel dit artikel:













Warmste 16 februari ooit gemeten Dit was de warmste 16 februari sinds 1998 (foto: RTV Drenthe)

Weerstations maten vandaag de warmste 16 februari ooit. Om 13:30 was het 12,6 graden in De Bilt: een record.

Geschreven door Wiedse Veenstra

In Drenthe was het bijna nog een graad warmer dan in De Bilt. Het werd 13,2 graden in Hoogeveen en daarmee is ook het Drentse record uit 1998 uit de boeken. Wederom in Hoogeveen werd het toen 12,0 graden.



Februari had volgens weerman Roland van der Zwaag een bijzondere start. “Deze maand begon nog met ijsdagen, maar de temperatuur is langzaam omhoog geslopen”, zegt van der Zwaag. “De rest van de maand wordt het waarschijnlijk warmer.”



Droge wind

Dat deze dag het tot deze temperatuur heeft geschopt is te danken aan een zuidenwind. “Er zit een hogedrukgebied boven Frankrijk dat een droge, zuidelijke landwind aanvoert. Die droge wind zorgt ervoor dat de zon het aardoppervlak veel makkelijker kan opwarmen.”



Morgen wordt waarschijnlijk geen nieuw warmterecord verbroken. Volgens weerman Van der Zwaag wordt het maximaal 14 graden. Het record van 17 februari staat sinds 1961 op 16,4 graden.



Steeds minder ongewoon

Het verbreken van warmterecords zal steeds vaker voorkomen, denkt onze weerman. “We zullen zowel steeds vaker warmterecords als kouderecords breken. Dat heeft te maken met de klimaatverandering”, verklaart Van der Zwaag. “De verschillen tussen de warmste en koudste records zullen ook steeds meer toenemen.”