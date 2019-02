Kijk nu live naar de voetbalwedstrijd SWZ Sneek - SVBO

SVBO uit Barger-Oosterveld speelt vandaag de belangrijke uitwedstrijd tegen SWZ Sneek. RTV Drenthe is er live bij vanaf 19.25 uur.

Beide ploegen spelen in de 1e klasse F. SWZ Sneek is koploper in die klasse en heeft vijf punten voorsprong op SVBO. De Barger-Oostervelders hebben echter een wedstrijd minder gespeeld. Winnen de Drenten dan zet de ploeg een belangrijke stap in de strijd om de titel.