Leerlingen Dr Nassau College gaan voor wereldrecord pannenkoeken bakken en stapelen

"Voor het vak research and development moet je projecten doen", legt Nino Huizinga uit terwijl hij staat te roeren in de pan. Samen met Jesse Dijkstra zorgt hij voor het beslag. "Voor het nieuwe project was het de bedoeling om iets onmogelijks te doen. En wij hebben gekozen om een wereldrecord te verbreken. Toen hebben we bedacht om het wereldrecord pannenkoeken stapelen en bakken te verbreken."

Ondertussen staat Eva-Sofie Elferink met een pan in de handen. Keer op keer zorgt ze ervoor dat de lekkernijen mooi rond zijn. Ze is een van de drie die bakt. "Ik vind het leuk, omdat je de hele tijd bezig bent samen met je groepje", vertelt ze.

De geoliede machine gaat door. Rond twee uur in de middag wordt het laatste beslag in de pan gedaan. In totaal hebben de leerlingen 395 pannenkoeken gebakken. Een record, zo zeggen ze zelf. Alleen het stapelen wil niet vlotten. De tachtig centimeter is gehaald, maar lukt het om de stapel nog ruim twee keer zo hoog te krijgen? Dat is afwachten...