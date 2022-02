Het RIVM heeft vandaag 10.933 nieuwe positieve coronatests in Drenthe geregistreerd. Niet eerder zijn er zoveel nieuwe besmettingen bijgekomen in Drenthe. Het vorige record stond op 3058, afgelopen zondag.

Het aantal is echter wel flink vertekend. Alle positieve coronatests die de afgelopen drie weken nog waren geregistreerd zijn er nu bijgeteld. Daarmee is de achterstand ingelopen die het RIVM had met het doorvoeren in de systemen. Gisteren was er een achterstand van 191.000, deze besmettingen waren wel geregistreerd, maar nog niet doorgezet in de systemen.