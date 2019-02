Deel dit artikel:













Lenteweer trekt tweeduizend bezoekers naar Bos- en Houtdag Met deze machine worden tegenwoordig bomen omgehakt (Foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

De prettige temperatuur en het zonnetje sleepten menig Drent uit zijn of haar huis. Dat was ook terug te zien op de Bos- en Houtdag van Staatsbosbeheer.

Tweeduizend mensen leerden in het bos bij Drouwen over het kappen van bomen. Daar is volgens boswachter Martijn Harms soms veel onbegrip over, ondanks de noodzaak.



Bos voor de toekomst

"Er is vaak een hoop onvrede als wij bomen kappen. Mensen denken dat we het hele bos kapotmaken, terwijl we het juist doen om andere bomen meer ruimte te geven. Zo verjongen we het bos, zodat we over tachtig jaar nog steeds een mooi bos hebben", legt Harms uit.



Het kappen gebeurt al lang niet meer met een bijl, maar met een harvester. Dat is een grote zaagmachine, waarmee Staatsbosbeheer ook vandaag wat zieke bomen neerhaalde.



Behalve over bomenkap leren, konden mensen ook veel andere activiteiten doen. Boswachters vertelden over de geschiedenis van het bos, kinderen konden hun eigen brood bakken en er werden vogelhuisjes getimmerd.