Provincie draagt anderhalf ton bij aan herontwikkeling Café Nachdwacht Zwartemeer naar woningen

Het is de bedoeling om het voorste gedeelte in oude stijl te renoveren met oog voor de geschiedenis. De voormalige feestzaal aan de achterzijde zal ruimte maken voor een drietal betaalbare koopwoningen. Daarnaast worden er vier huurappartementen gerealiseerd. De woningen zijn bedoeld voor jongeren en ouderen.

Gedeputeerde Henk Brink is blij dat de provincie een steentje kan bijdragen. "Het gebouw is in zeer slechte staat, en dit proces is versneld sinds de sluiting van café De Nachdwacht rond 2020. Ik ben blij dat we een bijdrage kunnen leveren aan het behoud van het pand."