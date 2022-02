Ontdekker brand Gieten blijkt zelf brandstichter: werk- en celstraf geëist

Tegen een 23-jarige man uit Gieten heeft het Openbaar Ministerie 16 dagen cel en 240 uur werkstraf geëist voor brandstichting bij een huis in zijn woonplaats. Daarnaast eiste het OM één jaar voorwaardelijke celstraf en een verbod om bij het huis van de slachtoffers te komen.

De man stak in de nacht van 14 maart 2020 een doos met oud papier aan die hij onder een auto zette, is de overtuiging van het Openbaar Ministerie. De auto, die bij een huis stond, vloog in brand en het vuur begon al over te staan naar de carport, toen de brandweer het vuur bluste. "Dit is een heel ernstige zaak. Het had heel anders kunnen aflopen", zei de officier van justitie in de rechtbank in Assen.

'Kwajongensstreek'

Opmerkelijk genoeg was het de 23-jarige man zelf die de bewoners wakker maakte en 112 belde. Dit deed hij wel pas nadat hij eerst naar huis was gegaan. Hij kwam die nacht van een feestje en was erg dronken, vertelde hij vanochtend in de rechtbank. Op weg naar huis zag hij dozen liggen en besloot hij als 'kwajongensstreek' er eentje mee te nemen en onderweg aan te steken.

Naar eigen zeggen maakte hij het vuur ook weer uit en wist hij daarna niet waar hij met de doos naartoe moest. Ergens in een straat neerleggen vond hij naar eigen zeggen gek. Hij legde hem daarom onder de auto van de latere slachtoffers. "Een ontzettend domme fout", vertelde de man, hoewel hij er zeker van was dat de doos echt niet meer brandde.

Eenmaal thuis zat het hem niet lekker, vertelde de man. Hij besloot terug te gaan, om er zeker van te zijn dat de doos echt niet meer brandde. Bijna twintig minuten later deed hij dat en toen zag hij dat de auto aan de achterkant in brand stond.

Hij belde aan, maakte de bewoners wakker en belde 112. Op aanwijzingen van de meldkamer controleerde hij ook in huis of alle gezinsleden wel echt naar buiten waren. Daarna praatte hij een tijdje met de moeder van het gezin, die met haar 4-jarige zoontje op de arm van een afstandje moest toekijken hoe haar auto in vlammen opging.

Brandweergek

Na vier weken hield de politie de man uit Gieten aan naar aanleiding van camerabeelden en getuigenverklaringen. Eerst ontkende hij dat hij de dader was, maar na een paar nachten in de cel gaf hij toe. Hij schaamt zich nog steeds, vertelde hij. De Gietenaar is naar eigen zeggen 'brandweergek' en ook burgerhulpverlener. "Ik vind het heel erg en heb dit niet gewild."

De officier van justitie gaat er vanuit dat de man de doos brandend en al onder de auto heeft gezet. Dat ze zijn verhaal niet gelooft, komt omdat hij steeds wisselende verklaringen heeft afgelegd en wekenlang heeft verzwegen dat hij de dader was. "Hij plaatste de doos ook nog aan de achterkant van de auto, waar de brandstoftank zit. Dat betekent dat er een grote kans was op een explosie en ik wil niet weten wat er dan was gebeurd", zei de aanklaagster.

Omdat het nu goed gaat met de man - hij heeft zich laten behandelen, volgt een universitaire studie en heeft werk - vindt ze niet dat hij nog terug de cel in moet. Daarom eiste ze een onvoorwaardelijke celstraf die gelijk is aan het voorarrest van de man. Wel moet hij de werkstraf uitvoeren.