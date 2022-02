Overleden persoon in water Orvelte lag in dakkoffer

Het lichaam dat gisteren is gevonden in het Oranjekanaal bij Orvelte, zat in een dakkoffer. Op basis van het politieonderzoek tot nu toe is het volgens de politie 'goed mogelijk' dat de dakkoffer zaterdag al in het water terecht is gekomen.

De politie laat weten dat op dit moment nog veel onduidelijk is. Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) doet onderzoek om erachter te komen wat precies is gebeurd en hoe deze persoon om het leven is gekomen. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend.

Sporenonderzoek

Gisteren is het onderzoek begonnen bij het Oranjekanaal. Ze wordt er gekeken of er onder water nog sporen aanwezig zijn en is een buurtonderzoek gestart. Ook wil de politie meer weten over de dakkoffer, een GTI Sport 500, waarin het slachtoffer lag.