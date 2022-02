Opnieuw financiële steun voor vrijwilligers mogelijk

Vrijwilligersorganisaties kunnen financiële steun van de provincie krijgen, zodat zij een frisse doorstart kunnen maken met hun activiteiten die weer binnen de coronamaatregelen mogelijk zijn. Drentse gemeenten regelen voor hun eigen gemeente de verdeling van de middelen, omdat zij inzicht hebben in de vrijwilligers en hun organisaties die actief zijn in hun gemeente.

Gedeputeerde Hans Kuipers: "Of het nu voor hun sportvereniging is of de scouting, een cultuurevenement, hulp bij de zorg, of het vergroenen van een straat: vrijwilligers maken op alle plekken in Drenthe het leven mooier. Samen met de gemeenten geeft de provincie graag na het succes van vorig jaar een steuntje in de rug aan alle vrijwilligers die staan te popelen om hun werk weer op te pakken."