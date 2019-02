HZVV zet winstreeks voort, Noordscheschut verliest

VOETBAL - In de 1e klasse E heeft HZVV geen fout gemaakt in hun strijd om de titel. De ploeg van trainer Gert van Duinen won met 0-3 van Gorecht uit Haren, mede door twee goals van Romano Djababoe. Noordscheschut verloor met 1-2 van Groningen VV.

Uitslagen zaterdagvoetbal

ACV volop terug in titelrace na zege op DUNO

HZVV heeft nu 43 punten uit 16 wedstrijden. Nummer twee Oranje Nassau pakte vanmiddag de tweede periodetitel. Zij wonnen met 1-6 van hekkensluiter Zeerobben en hielden HZVV achter zich. Noordscheschut zakt twee plaatsjes en staat 9e met 18 punten uit 15 wedstrijden.De score in Haren werd pas na rust geopend in het duel tussen Gorecht en HZVV. Na 53 minuten scoorde Romano Djababoe met een fraaie kopbal. Vanaf dat moment is HZVV geen moment meer in gevaar geweest. Een kwartier later scoorde Luke Millar de 0-2, en besliste hiermee de wedstrijd. In de slotfase scoorde Djababoe nog de 0-3, en tekende voor zijn elfde doelpunt van het seizoen en tevens de eindstand.Noordscheschut nam het in eigen huis op tegen directe concurrent Groningen. Al na twee minuten ging het mis voor de ploeg van trainer Marc van Meel. Groningen kwam op een 0-1 voorsprong, terwijl de thuisploeg met een goed gevoel aan de wedstrijd was begonnen. ''Groningen miste een hoop spelers en wij hadden donderdag heel goed getraind'', vertelde Marc van Meel. ''Dan is het extra zuur dat je zo vroeg al op achterstand komt.''Noordscheschut kwam na een klein half uur spelen langszij door een doelpunt van Jos Kroezen. 1-1 was ook de ruststand, maar ook het begin van de tweede helft was niet goed van Noordscheschut. In de 47e minuut tekende Groningen voor de 2-1. Het lukte Noordscheschut niet meer om langszij te komen waardoor dit ook de eindstand was.Meer amateurvoetbal: