Yoran (14) uit Klazienaveen krijgt rake klappen van groep op voetbalveld

Voorzitter Ralf Herbers van FC Klazienaveen betreurt wat er gebeurd is, laat hij desgevraagd weten. De club beschikt over twee kunstgrasvelden die in trek zijn. "Het komt vaker voor dat groepen onderling discussie krijgen over het gebruik. Als een partij te vervelend wordt, dan verzoeken wij die om te vertrekken. Bij deze groep is dat ook wel eens gebeurd."