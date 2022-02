Dreigt opnieuw sluiting voor Johan Willem Frisokazerne in Assen?

De Johan Willem Frisokazerne in Assen gaat mogelijk dicht. De provincie en de gemeente Assen houden om 18.15 uur een gezamenlijke persconferentie, waarin waarschijnlijk wordt aangekondigd dat sluiting het voornemen is van het ministerie van Defensie.

In het coalitieakkoord kondigde het kabinet Rutte IV al aan dat Defensie overbodig vastgoed zal afstoten, en het benodigde vastgoed zal verduurzamen en moderniseren. Met de aantekening dat het kabinet oog zal hebben voor regionale impact, zonder daar concreet over te zijn.

De kazerne in Assen is een van de thuisbases voor de Luchtmobiele Brigade van het leger. Ook in Arnhem is een deel van de brigade gevestigd. Het is niet duidelijk wat er zal gebeuren met de werkgelegenheid die de kazerne in Assen met zich meebrengt.