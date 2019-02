Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Gaslek in gasvrij flatgebouw, bewoners geëvacueerd Bewoners van het flatgebouw werden geëvacueerd (Foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

Aan de Ellen in Assen zijn bewoners van een flatgebouw vanavond geëvacueerd. Bij werkzaamheden in het gebouw is een gasleiding doorgebroken.

Volgens een buurtbewoner staat de gehele vierde verdieping vol met gas.



De brandweer is bezig met het repareren van de gasleiding. Dat is extra lastig omdat het flatgebouw volgens een brandweerman ter plaatse gasloos is. Daardoor is er geen gaskraan aanwezig.



Zo'n tien tot twintig bewoners moesten volgens de brandweer hun appartement verlaten in verband met mogelijk explosiegevaar. Doordat veel van de woningen onbewoond zijn, hoefden er niet zo veel mensen geëvacueerd te worden.



'Geen gas, toch?'

Bij de werkzaamheden is er waarschijnlijk vanuit gegaan dat er toch geen gas door de leidingen liep, omdat het flatgebouw gasloos is. Degene die de werkzaamheden uitvoerde heeft vervolgens de gasleiding voor een deel doorgezaagd, om de leiding op die manier weg te werken.



Doordat de leiding is doorgezaagd, kan het lek niet op de normale manier gedicht worden. Netbeheerder Enexis is inmiddels bezig met het opgraven van de leiding.



Het is nog niet duidelijk wanneer de bewoners weer terug naar hun huis kunnen.