Eis: cel en tbs voor agressieve ex-marinier die dreigde met wapen

Een jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging; die eis legde de officier van justitie op tafel tijdens de strafzaak tegen een 51-jarige ex-marinier uit Eelde. In maart vorig jaar bedreigde hij zijn ex-vriendin met een vuurwapen. Ook bedreigde, stalkte en mishandelde hij volgens de aanklaagster een medebewoner van de veteranenopvang.

De man heeft meerdere stoornissen, waaronder een posttraumatische stressstoornis (PTSS) overgehouden aan zijn werk als militair. Zonder behandeling in een kliniek is de kans dat hij opnieuw misdrijven pleegt vanwege zijn agressie groot, zeggen deskundigen. Omdat de ex-marinier daaraan niet wil meewerken, zag de officier van justitie geen andere optie dan een gedwongen tbs-behandeling te eisen.

Doodsbedreiging

De man joeg zijn ex-vriendin begin maart vorig jaar bij haar huis in Langelo de stuipen op het lijf toen hij onaangekondigd langskwam. Er stonden nog spullen van hem in haar schuur. Daar liep hij naartoe en toen hij terugkwam, zag de vrouw naar eigen zeggen dat hij een wapen had en dat doorlaadde. Hij deed het in een tas zei erbij dat hij de volgende de dag zou terugkomen om haar dood te schieten.

Hun relatie was niet lang daarvoor stukgelopen, omdat de ex-marinier volgens de vrouw ziekelijk jaloers was. Hij dacht steeds dat zij vreemdging, terwijl dat volgens haar niet zo was. De vrouw ging na de bedreiging naar het politiebureau. Terwijl ze aangifte deed, belde de man haar nog meerdere keren dreigend op. Later die dag werd hij in Eelde aangehouden.

Hij woonde bij de Thuisbasis Veteranen in Eelde en was ook bezig met een behandeltraject in de periode dat hij werd opgepakt. De politie vond zijn wapen ergens in Eelde in de bosjes. Het bleek een gaspistool te zijn, geen echte met kogels. Volgens de man wist zijn ex dat ook wel en had ze niet bang hoeven zijn.

Gevecht bij veteranenopvang

In de veteranenopvang heeft de man het een paar maanden lang aan de stok gehad met een medebewoner. Volgens de officier van justitie staat vast dat hij die man heeft mishandeld in november 2020, door hem buiten op het terrein onverwacht aan te vallen en te slaan en te schoppen. Het slachtoffer belandde zwaargehavend in de struiken. Een andere medebewoner kwam tussenbeide.

Het slachtoffer werd ook een paar maanden lang gestalkt door de ex-marinier. De man belde het slachtoffer regelmatig middenin de nacht en stuurde vele appjes, waarin hij het slachtoffer ook bedreigde. Dat heeft hij wel toegegeven, maar de mishandeling was volgens de 51-jarige man zelfverdediging. Het vermeende slachtoffer zou hem hebben aangevallen.

Uitgestelde zaak

In november werd de zaak voor de helft behandeld door de rechtbank in Assen. Toen besloten de rechters onder meer dat de psychiater en de psycholoog die hem eerder onderzochten een groot aantal vragen van de advocaat van de ex-manier moesten beantwoorden. Vandaag werden hun rapporten uitgebreid besproken.