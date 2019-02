Deel dit artikel:













Balende Jorinde van Klinken pakt Nederlandse titel kogelstoten Jorinde van Klinken pakt goud tijdens het NK indoor (Foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

KOGELSTOTEN - Jorinde van Klinken pakte haar eerste Nederlandse titel bij de senioren bij het kogelstoten, maar toch kon de Assense weinig genieten van het goud. "Ik baal dat ik de limiet voor het EK heb gemist", liet van Klinken na afloop teleurgesteld weten.

Geschreven door René Posthuma

Met de afwezigheid van Melissa Boekelman, stond het vooraf al vast dat de strijd zou gaan tussen van Klinken en Bente König. De laatste begon beter aan de wedstrijd en ging tot en met de derde poging aan de leiding.



Leiding

In de vierde poging pakte Van Klinken met 16,85 meter de leiding om deze niet meer af te staan. Maar de afstand was 45 centimeter te kort om zich te plaatsen voor het EK indoor voor senioren, dat in Glasgow plaatsvindt. Omdat het NK de laatste wedstrijd voor het EK was, kan Van Klinken zich niet meer plaatsen.



"Technisch heb ik de afgelopen week wat proberen te veranderen, omdat het vorige week ook niet goed ging. Maar het was te kort dag om dit te verbeteren. Daar baal ik van, omdat ik fysiek erg sterk ben."