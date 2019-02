ACV volop terug in titelrace na zege op DUNO

Marco van der Heide werd met twee goals voor ACV de man of the match tegen DUNO

VOETBAL - Na het teleurstellende gelijkspel tegen hekkensluiter WHC vorige week pakte ACV vanmiddag drie punten op eigen veld. DUNO uit Doorwerth werd met 3-1 verslagen.

Marco van der Heide (2x) en Ezra Schrijver waren de doelpuntenmakers voor de Assenaren.Door de zege en het gelijkspel van koploper Staphorst (tegen DETO) staat ACV nog maar twee punten achter koploper Urk.De eerste grote kans was overigens wel voor de gasten, die vooral in de omschakeling gevaarlijk waren. Nick de Bondt trof echter Ben Wormmeester op zijn pad. Na zo'n half uurs spelen kreeg ACV meer en meer grip op het duel en werd het ook snel 1-0. Op aangeven van Robert Talens schoot Marco van der Heide de 1-0 tegen de touwen.Na rust besliste ACV het duel binnen drie minuten. In de 57ste minuut belandde een voorzet van Daniël Schans bij Erik Eleveld, die teruglegde op Ezra Schrijver: 2-0. Amper drie minuten later was de 3-0 al een feit, toen een hoekschop van Ezra Schrijver werd binnengekopt door Van der Heide.Door een fraaie treffer van Roy Talsma werd het tien minuten voor tijd nog 3-1, maar ondanks een schot op de paal liet ACV de opponent uit Doorwerth niet komen.