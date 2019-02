Uitslagen zaterdagvoetbal

VOETBAL - Onder het genot van een stralend zonnetje en bij aangename temperaturen konden de Drentse amateurclubs vandaag de lente begroeten. ACV nam dankbaar gebruik van de omstandigheden door met een klinkende zege op DUNO D weer aansluiting te vinden bij de titelstrijd in de Hoofdklasse B. Ook HZVV verspeelde geen punten en blijft koploper in de 1e klasse E.

In de derde klasse D was het Elim dat met een kleine zege op SCD 83 drie punten wist te pakken, en doordat SVM Markenesse verloor is de voorsprong weer gegroeid naar vier punten.Hieronder alle uitslagen van de Drentse clubs: