Dames Sudosa-Desto draaien achterstand om naar winst Sudosa-Desto wende een nederlaag tegen D.B.S in vijf sets af (foto: Twitter Sudosa-Desto)

VOLLEYBAL - Even leek het erop dat de volleybaldames van Sudosa-Desto uit Assen tegen het tweede verlies van het seizoen aan zouden lopen, maar de speelsters van trainer Mark Afman keerden tegen D.B.S. een 0-2 achterstand om naar een 2-3 overwinning. Daarmee blijft Sudosa-Desto sinds 6 oktober ongeslagen en de onbedreigde koploper in de eerste divisie A.

D.B.S. uit Balk is de nummer drie op de ranglijst van de eerste divisie en een zege op die ploeg zou de titel voor Sudosa-Desto een stap dichterbij brengen. De groene formatie speelde echter onrustig en slordig en verloor de eerste twee sets allebei in 22-25.



Vijf sets

Bij een 0-2 achterstand begon de thuisploeg zich echter terug in de wedstrijd te vechten. De derde set werd in 25-22 gewonnen. In de vierde set gingen beide ploegen opnieuw lang gelijk op, maar was het de ploeg uit Assen die uiteindelijk in 26-24 aan het langste eind trok.



In de beslissende vijfde set was de weerstand van D.B.S gebroken en won Sudosa-Desto ruim met 15-5. Hierdoor eindigde de wedstrijd in 3-2 in het voordeel van de Assenaren.



Stand

Sudosa-Desto blijft door de zege aan de leiding in de eerste divisie A. De ploeg heeft 75 punten uit 17 wedstrijden. Sneek staat tweede op 11 punten achterstand en D.B.S blijft derde op 16 punten achterstand.