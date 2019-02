Deel dit artikel:













Huizen rondom gaslek flatgebouw Assen ook ontruimd Het flatgebouw staat nog vol met gas (Foto: Persbureau Meter)

Woningen rondom een flatgebouw aan de Ellen in Assen zijn ontruimd vanwege een gaslek in de flat. Bewoners mogen voorlopig niet hun huizen in op last van de brandweer.





Tien tot twintig bewoners van de flat werden al eerder op de avond geëvacueerd. Mensen die hun huis uit moesten, worden opgevangen in het nabijgelegen zorgcentrum de Slingeborgh.



Vol met gas

De brandweer heeft de flat en de omringende woningen inmiddels afgesloten van gas en elektra. Het flatgebouw zelf zit nog steeds vol met gas. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Drenthe laat weten dat er momenteel een manier wordt bedacht om het flatgebouw veilig te ventileren.



