Provincie en gemeente Assen: sluiting Johan Willem Frisokazerne? No Way!

Minder defensie locaties

Staatssecretaris Christophe van der Maat wil Defensie gaan concentreren op minder locaties, zo legt hij uit aan RTV Drenthe. "Ik heb de opdracht om daarom op de ene plek vastgoed af te stoten en op een andere plek te moderniseren en te verduurzamen. Eén van de doelen is geld besparen. Defensie heeft zo ongeveer de helft van de gebouwen van het Rijksvastgoedbedrijf in gebruik. We zullen in locaties moeten krimpen om de gebouwen te kunnen blijven betalen."

Maar concentratie vanwege geld is volgens Van der Maat zeker niet alleen de reden. "We willen een aantrekkelijke werkgever zijn. Een aantrekkelijke werkgever heeft moderne huisvesting. En concentratie zorgt er ook voor dat ons personeel beter in contact kan zijn met familie en gezin omdat we het aantal verhuisbewegingen voor gezinnen van Defensiepersoneel omlaag willen brengen. Tot slot zorgt concentratie ook voor meer samen oefenen en trainen. Dat militairen niet elkaar voor het eerst tegenkomen op de trap van het vliegtuig als ze ergens naartoe moeten."

De staatssecretaris zegt de militaire activiteiten in de grootste kazerne in het Noorden te willen concentreren: Havelte dus. De ruim duizend militairen van de luchtmobiele brigade in Assen en het opleidingscentrum School Noord wil hij verhuizen, maar zo blijft volgens hem de werkgelegenheid in de regio. Een harde toezegging daarover heeft hij niet aan de provinciale en Asser bestuurders gedaan. Dat kan volgens hem ook nog niet omdat de plannenmakerij nog in een pril stadium is. "Doel is wel regionale werkgelegenheid te behouden, dus ik kijk wel degelijk naar de regionale impact."

Waarom Assen dicht?

Van der Maat: "Bij de verkenning in heel Nederland hebben we gekeken naar omvang, uitbreidingsmogelijkheden, regionale spreiding. De kazerne in Assen heeft geen uitbreidingsmogelijkheden. En Havelte is plek waar we nog decennia vooruit kunnen."

Van der Maat wil meedenken over toekomstplannen voor het kazerneterrein. Woningbouw is een mogelijkheid. Hoewel Van der Maat niet zegt dat hij deze optie per sé voor Assen in gedachten heeft, is het natuurlijk wel een aantrekkelijke plek. Behoud de prachtige monumentale panden aan de Asser vaart en bouw op de rest van het kazerneterrein een nieuwe woonwijk, vlak bij het centrum van de stad en de A28. Wethouder Mirjam Pauwels van de gemeente Assen moet er nog niet aan denken. Drenthe is geen Randstad.