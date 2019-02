Deel dit artikel:













Olhaco niet opgewassen tegen Set-Up '65 Olhaco verliest met 4-0 op bezoek bij Set-Up '65 uit Ootmarsum (foto: Archief RTV Drenthe)

VOLLEYBAL - In de uitwedstrijd tegen Set-Up '65 uit Ootmarsum hebben de volleybalmannen van Olhaco uit Hoogeveen geen indruk kunnen maken. De nummer tien op de ranglijst van de Eerste divisie A werd door de nummer drie met 4-0 van het veld gespeeld.

In de thuiswedstrijd op 1 december wist Olhaco nog verrassend te winnen van de tegenstander van vandaag. Toen werd het in Hoogeveen 3-1 in sets. In de uitwedstrijd had Olhaco echter niets in te brengen.



De eerste set ging verloren in 25-16, de tweede en derde in 25-18 en in de vierde set kwam Olhaco met 25-19 het dichtst bij. Door de nederlaag blijft de ploeg voorlopig tiende in de ranglijst. De naaste concurrenten Hovoc en Avior komen echter zaterdagavond nog in actie.