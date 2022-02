Tynaarlo gaat onderzoek doen naar hospice in gemeente

In de motie wordt gepleit voor een palliatief centrum, waar mensen in hun laatste levensfase worden begeleid door professioneel zorgpersoneel. De motie valt samen met de landelijke SIRE-campagne die mensen oproept te spreken over de dood.

"Het ontbreekt in de gemeente Tynaarlo aan een plek waar mensen in hun laatste fase naartoe kunnen", sprak Middendorp eerder vandaag tegenover Radio Drenthe. "De wens om in je eigen omgeving te kunnen sterven is levensgroot", vervolgde hij. "80 procent van de mensen wil thuis sterven, maar slechts één derde van de gevallen lukt dat."