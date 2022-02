Assen is zoveelste aanval op kazerne zat: 'Het is een keer klaar!'

"Niet normaal", roept Henk Santing van Stadspartij PLOP, dat de JWF-kazerne wéér onder vuur ligt. "Ze willen het maar niet leren in Den Haag. We moeten weer met z'n allen aan de bak", aldus Santing, "want dit mooie onderdeel van Defensie willen we niet kwijt in Assen." Hij is het zat dat de politiek in Den Haag telkens naar het Noorden kijkt als een soort wingewest.

'Geen Calimero'

En dat gebeurt structureel, zegt de PLOP-voorman. "Ik wil echt geen Calimero zijn, maar het Haagse beleid pakt al tijden niet in het voordeel van het Noorden uit. Nu zijn ze ook weer lekker op stoom: de Kinderhartchirurgie weg uit het UMCG, de Groningse gaswinning weer omhoog, inspuiten van afvalwater in de Drentse bodem bij Schoonebeek, en dan deze er nog even achteraan. Laat ze er eens mee ophouden. Misschien moeten we teruggaan naar de tijd dat we drie onafhankelijke provincies hadden in het Noorden. De menselijke maat ontbreekt in Den Haag."

Dovemansoren

Santing wil met de rest een vuist maken richting Den Haag. "Misschien meteen maar een gepeperde brief die kant op. Daar moeten we het in het volgende fractievoorzittersoverleg maar eens over hebben. Maar het lijkt wel tegen dovemansoren gericht," verzucht Santing.

Ook GroenLinks wil de barricade op met een duidelijk signaal, nadat al twee keer eerder de aanval op de kazerne is afgeslagen. "We moeten proberen het hier te houden, al was het alleen maar om met z'n allen een signaal af te geven dat hier ook mensen wonen en er werkgelegenheid moet zijn", aldus Hans Marskamp.

'Defensie hoort bij DNA van Assen'

D66-leider Remi Moes is 'overdonderd' door het nieuws over de dreigende sluiting. "We hebben er tot twee keer toe met succes voor geknokt. Inmiddels is er veel geïnvesteerd in de kazerne, de dienst Vervoer en Ondersteuning zit op het complex, Defensie hoort bij het DNA van Assen. En dan toch komen ze weer voor de derde keer."

Volgens Moes is nu niet de discussie of de kazerne blijft. "Hooguit of we met Defensie mee zouden kunnen denken in oplossingen en mogelijkheden. We hebben net het nieuws gehoord. Die kazerne hoort bij Assen, en verder als dat zijn we nog niet."