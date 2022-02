Ondernemers vrezen gevolgen sluiting kazerne: 'We staan schouder aan schouder'

'Icoon van de stad'

Mark van den Eng, voorzitter van ondernemersclub MKB Retail in Assen, sluit zich aan bij de woorden van Schroor. "Mijn zoon werkt bij de kazerne, die zou anders al lang uit Assen zijn weggetrokken", zegt hij. "De Johan Willem Frisokazerne is een icoon van de stad, mensen van buiten kennen Assen onder meer van de kazerne. Ik zou graag zien dat dit soort functies behouden blijven."

Het gevoel leeft bij Van der Eng dat politici in Den Haag vooral voorzieningen in de Randstad willen behouden. "Den Haag moet niet vergeten dat Nederland groter is dan alleen het Westen. De kazerne hoort bij Assen, daar moet je bij stilstaan. We zien een soort verschraling van het Noorden die al jaren aan de gang is."

Dat gevaar ziet John Kauffeld ook. "Er is toch wel het gevoel dat er alleen naar de Randstad wordt gekeken. Dit is een behoorlijke bedreiging voor de provincie. We staan voor de grote uitdaging om jongeren vast te houden. Dat kan je doen door banen aan te bieden. In innovatie, maar ook bijvoorbeeld via de kazerne."

Petitie?