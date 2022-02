In deze woning in Borger stap je binnen in het wonen van de toekomst

In de tuin ligt een grote watertank ingegraven. "Daar gaat zo'n 7500 liter in", legt Smit uit, terwijl hij de deksel omhoog wipt. "Dat gebruiken we voor de vaatwasser, wasmachine en wc's. En uiteindelijk gaan we het ook gebruiken voor de tuin."

"Ja, dat klinkt misschien veel, 7500 liter. Maar met drie pubers ben je er zo doorheen", erkent hij lachend. "Wellicht had er achteraf dus toch een grotere in gemogen." Toch is er geen paniek als de tank tijdelijk leek raakt: er kan altijd overgeschakeld worden op het gewone kraanwater.

Machinekamer

"Dit is een beetje de technische ruimte van het gebouw", legt Smit uit, wanneer hij de bijkeuken binnenwandelt. "We wilden een zo minimaal mogelijke technische installatie, maar je ontkomt er niet helemaal aan. Wij gebruiken een nieuw soort zonnepaneel dat naast elektriciteit ook warmte opwekt. En dit is de warmtepomp die erbij hoort."

Al die technische vernuftigheden, termen als circulair bouwen en duurzaamheid; het klinkt allemaal duur. Smit moet dan ook erkennen dat deze proefwoning zonder subsidie vanuit Europa en de provincies Drenthe en Groningen niet gelukt was om te maken.