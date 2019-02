Deel dit artikel:













Camping d 'Olde Kamp wint Boomhut Battle De winnende boomhut staat in Ansen {Foto: Noordhuis Vastgoed/Guide Rikkers)

Camping d 'Olde Kamp in Ansen heeft dit jaar De Boomhut Battle gewonnen. De camping liet vier andere boomhutten achter zich.

Het televisieprogramma De Boomhut Battle werd sinds 12 januari uitgezonden door de EO. In zes afleveringen bouwden vier teams een eigen bijzondere boomhut waarin overnacht kan worden.



Plaggendak

De boomhut van d 'Olde Kamp werd geroemd doordat het de bezoeker 'een echt boomhutgevoel' geeft. Daarnaast past de boomhut volgens de jury in de omgeving, vanwege het dak dat gemaakt is van Drentse heideplaggen.



Mensen die willen overnachten in Ansen, kunnen de boomhut van eigenaars Bert en Elly van Zanten boeken. Ook in de boomhutten van deelnemers Landgoed Tolhek in Anderen en camping Drouwenerzand in Drouwen zijn bedoeld voor toeristen. In de boomhut van de vierde deelnemer, Joytime Vrijetijdsactiviteiten in Grolloo, is voor familiefeestjes en bedrijfsuitjes.