Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Weer geen bonuspunt E&O tegen hoogvlieger Spanning bij trainer/coach van E&O Henk Smeenge (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis) Time-out bij de eerste divisionist uit Emmen (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

HANDBAL - Het in degradatiegevaar verkerende E&O heeft kampioenskandidaat Quintus 2 laten ontsnappen. In Emmen vergat de eerste divisionist zich na een spannende strijd te belonen: 26-30.

Geschreven door Stijn Steenhuis

Denise de Vries gaf E&O met zes doelpunten in het eerste half uur een gewenste start. Na 6-4 kwam Quintus 2, de runner-up in de eerste divisie, bij 7-7 op gelijke hoogte. Met veel drive naar voren legden de Emmenaren de gasten het vuur aan de schenen.



Een fraai lobje vanaf zevenmeter van Marleen Berkepies betekende de nieuwe voorsprong voor de formatie van Henk Smeenge. Na 13-10 maakte Quintus 2 nog voor het rustsignaal gelijk (14-14). Slordig aanvalsspel van E&O leidden buitenkansjes van de Heulse hoogvlieger in.



Tieners

Met drie afstandstreffers leek Zion Krullaars het duel namens Quintus 2 vroegtijdig op slot te gooien (18-21). In de omschakeling zorgde E&O, onder meer via de talentvolle Manon Keurs, bij 21-21 voor hoop.



Na 22-26 brachten tieners Alysa Korterink en Nienke ten Caat E&O nog één keer dichtbij Quintus 2 (25-27). In de slotminuten kwam de onervaren thuisploeg ondanks geleverde strijd niet verder dan 26-30.



Doortastender

“Als de beslissende fase daar is kunnen wij bijna nooit punten meenemen”, baalt trainer/coach Henk Smeenge na de thuisnederlaag. Ook hoogvliegers Volendam, Fortissimo en ZAP kwamen met de schrik vrij in Drenthe. “Wij moeten op een gegeven moment doortastender zijn op het eind. Dat we ook onder druk de juiste keuzes blijven maken.”