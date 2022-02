Djammen: De missie van Gumbo & the Monk

Bluesduo Fabian Schrama en Servaas Bollen, oftewel Gumbo & The Monk hebben een missie: de deltablues laten weerklinken. Zelfs toen Bollen vanuit Schiedam naar Kerkenveld verhuisde een aantal jaren geleden, Schrama in de Randstad achterlatend, bleef hun band, vriendschap en muzikale missie overeind.

"Wij willen de authentieke blues, de oerblues zoals wij dat noemen, weer onder de aandacht brengen", vertelt Bollen. "Je hoort op bluesfestivals veel bluesrock en daar is op zich niks mis mee, maar veel mensen weten gewoon niet meer waar het vandaan komt."

Oerblues

"Voor mij is het gewoon de puurheid en de urgentie die daarin doorklinkt", legt zanger Fabian Schrama uit. "Dat is eigenlijk gewoon een soort ongefilterde taal van het hart. Het komt rechtstreeks binnen, er zit geen poespas omheen. Het kan ruw zijn, het kan slordig gespeeld worden: als het maar gemeend wordt. Daar staat of valt die oude blues mee. Dat is het voor mij."

Bollen sluit zich daarbij aan. "Ik heb wel een reis gemaakt naar Mississippi om te voelen hoe het daar is, om daar op de crossroads te staan 's nachts", vertelt hij, doelend op het gelijknamige nummer van blueslegende Robert Johnson. De ogenschijnlijk simpele teksten van eerste bluesnummers, de eenvoudige instrumenten en primitieve, gruizige opnameapparatuur: het hoort er allemaal bij. "Daar houden we van en dat proberen we in onze livemuziek ook zo te brengen."

Voodoo

Naast de vele covers en tradiotionals die de heren spelen, schrijven ze ook nieuwe oude muziek voor hun repertoire. Tijdens de keldersessie van Djammen speelden ze Voodoo, een zelfgeschreven deltaplaat. "Dat nummer is gekomen nadat we al een tijdje samen hebben gespeeld", legt Schrama uit.

Het duo was eerder onderdeel van een conventionele bluesband en daar ontstond al een klik. "Toen die band ter ziele ging, zijn we met z'n tweeën verder gegaan. We hadden altijd een nummer dat we met z'n tweeën op een cigar box guitar speelden, die hij heeft gebouwd", wijst Schrama op zijn compagnon. Bollen bouwt in zijn vrije tijd gitaren van sigarenkistjes, die het primitieve geluid wat de mannen nastreven versterken.

"Er gebeurde altijd iets magisch", vertelt Schrama over de keren dat ze met z'n tweeën op het podium stonden. "Daar is dit uit geboren." De missie zal nooit voltooid zijn, maar dat deert de mannen niet. Zolang ze kunnen, zullen ze zich toeleggen op het uitdragen van de deltablues. "Het blijft toch in je bloed zitten, dus we blijven het doen, omdat het gewoon uit ons hart komt en uit onze ziel", besluit Bollen.